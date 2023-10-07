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الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب

7
OCTOBER
2023
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت "حالة التأهب للحرب"، بعد "عملية مشتركة" شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.
 
وأشار الجيش إلى أنه "يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "قبل حوالي ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل إرهابيين إلى داخل أراضي إسرائيل".
 
وأضاف: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية سكان إسرائيل، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا".
 
وطلب المتحدث من "الجمهور الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية"، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.
 
وفي بيان لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب".
 
وقال: "في الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".
 
وتابع المتحدث "يشترط على سكان الجنوب والوسط التواجد قرب المناطق المحمية، وفي قطاع غزة ضمن منطقة محمية".
 
وأضاف البيان: "في هذا الوقت، يقوم رئيس الأركان بإجراء تقييم للوضع، ويوافق على خطط مواصلة أنشطة الجيش الإسرائيلي".
 
واعتبر أن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمل نتائجه ومسؤوليته عما حدث".
 
وقد وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، حسبما أعلن مكتبه.
 
كما أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.
 
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، على خلفية "عملية مشتركة" نفذتها حركة حماس، وشملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل. 
 
 
وأشار الجيش إلى أنه "يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".
 
وأضاف: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية سكان إسرائيل، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا".
 
واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمل نتائجه ومسؤوليته عما حدث".
 
من جهته، أعلن الجناح المسلح لحماس إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء "عملية طوفان الأقصى".
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