قتيلة ومصابون في إسرائيل بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة

A + A -

أطلق ما يزيد على 100 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، صباح السبت، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وذكرت فرق طبية إسرائيلية أن امرأة قتلت في إسرائيل من جراء الهجوم، بينما قالت قناة "13" أن 4 إسرائيلين أصيبوا إثر سقوط صاروخ من غزة على مبنى في عسقلان، وأكدت قناة "كان" إصابة 3 مستوطنين بعد سقوط صاروخ في الرملة قرب تل أبيب، مشيرة إلى أن 2 منهم في حالة خطرة.

ورصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ.

وبدأ القصف من مواقع عدة في قطاع غزة قبل الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى مناطق إسرائيلية قريبة، طلب من سكانها إغلاق منازلهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن انفجارات سمعت في مناطق محيطة بتل أبيب والقدس.

وأكد بيان رسمي لاحق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لكبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.