بعد الهجوم الارهابي على حفل تخرج ضباط الكلية الحربية في حمص... ما هو مصير وزير الدفاع؟

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أفادت مراسلتنا في سوريا، بأن وزير الدفاع السوري علي عباس، كان حاضرا في حفل تخرج الضباط في الكلية الحربية في حمص الذي تعرض للاستهداف.

وقالت المراسلة إن وزير الدفاع ومحافظ حمص كانا حاضرين خلال حفل التخرج، مؤكدة أن الاستهداف وقع عقب مغادرتهما.

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا عسكريا قالت إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها تعتبر هذا "العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا".