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اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم الاثنين المسجد الأقصى بحماية من القوات الإسرائيلية، في ثالث أيام عيد العرش اليهودي.

اقتحام أكثر من 1000 مستوطن للمسجد الأقصى (فيديوهات)عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

وأعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس أن 1035 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

وخلال اقتحام المستوطنين للأقصى، رفعت المرابطات القرآن، بوجه المستوطنين فيما تمت مهاجمتهن من قبل القوات الإسرائيلية، التي اعتقلت إحدى المرابطات عقب الاعتداء قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقد أخلت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى بالكامل من المرابطين لتأمين اقتحامات المستوطنين.