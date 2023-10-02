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نتنياهو ينفي التقارير عن خلاف مع بن غفير

2
OCTOBER
2023
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نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشائعات عن خلافه مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفا هذه الأنباء بأنها محاولات خبيثة لبث الفرقة في الائتلاف الحاكم.
 
نتنياهو ينفي التقارير عن خلاف مع بن غفيرالمعارضة الإسرائيلية تدعو إلى إقالة بن غفير
وجاءت التقارير في أعقاب عدم دعوة نتنياهو لبن غفير لحضور اجتماع يوم أمس الأحد مع وزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين أمنيين كبار آخرين.
 
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الاجتماع "ركز على إيران ولم يتناول أي مسائل أمنية داخلية" هي جزء من اختصاص بن غفير.
 
وشدد البيان على أن  "أي محاولة لافتعال صراع بين رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي ونسبه إلى مصادر مقربة من رئيس الوزراء هي باطلة تماما، وتتم عن قصد"، مؤكدا أن "نتنياهو وبن غفير سيواصلان التعاون من أجل خير جميع المواطنين الإسرائيليين".
 
إلا أن مصدر مقرب من بن غفير أصدر بيانا أعطى فيه مصداقية للتقارير التي تتحدث عن خلاف، وقال فيه إن "بن غفير سيواصل التعبير عن آرائه والسعي بنشاط إلى تنفيذ أجندة اليمين الكامل، حتى لو لم يتم استدعاؤه لمثل هذه الاجتماعات أو غيرها".
 
وأضاف: "لقد تم انتخاب الوزير بن غفير لخدمة الشعب، والتزامه لا يتزعزع. وفي أي جلسة يحضرها، سيعبر عن آرائه".
روسيا اليوم
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