فيديو.. لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية!

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تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وظهر في الفيديو مجموعة من الناس يراقبون محاولات الشخص النجاة بنفسه لترتفع الصيحات لحظة سقوطه من طابق مرتفع.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، الإثنين، أن 26 شخصا أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات من جراء الحريق الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، الذي تم السيطرة عليه.

استنفار لاستقبال المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر.

ودفعت الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق، كما تدخلت الوحدات التابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية في عملية الإطفاء والإنقاذ والإغاثة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات.