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حريق هائل يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. وسقوط مصابين!

2
OCTOBER
2023
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ذكرت وسائل إعلام مصرية، الإثنين، أن 30 شخصا أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات من جراء الحريق الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، الذي تم السيطرة عليه.

واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى المتعددة، كما أسفرت عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

ودفعت الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق، كما تدخلت الوحدات التابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية في عملية الإطفاء والإنقاذ والإغاثة.

كما تم الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات.

الحرائق في مصر

الحرائق التي غالبا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر، التي تقطنها 105 ملايين نسمة، حيث تعاني البنى التحتية من التهالك وضعف الصيانة.
في أغسطس 2022، أدى حريق عرضي إلى مقتل 41 مصليا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة، ما أثار جدلا حول البنية التحتية ومدى سرعة استجابة رجال الإطفاء.
في مارس 2021، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا جراء حريق في مصنع للنسيج في الضواحي الشرقية للقاهرة.
في عام 2020، تسبب حريقان في مستشفيين الى مقتل 14 شخصا.

 

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