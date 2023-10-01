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الداخلية العراقية تعلن نتائج التحقيق بحريق الحمدانية: اليكم تفاصيل الحريق الكارثي وسببه!

1
OCTOBER
2023
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، نتائج التحقيقات في حريق الحمدانية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الحريق بلغ 107 قتلى إضافة إلى 82 جريحا.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن "قاعة الحفلات في الحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال"، مضيفة أن "السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات".

وأحالت الداخلية العراقية قائممقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء على خلفية الحادث.

وكان حريق نشب في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، في شمال العراق، خلال حفل زفاف الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفي وقت لاحق، الخميس الماضي، زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المصابين وأسر الضحايا في شمال العراق.

والتقى رئيس الوزراء بالمصابين وذوي الضحايا في مستشفى الحمدانية والمستشفى الجمهوري، وزار بعد ذلك دير مار بهنام للسريان الكاثوليك لتقديم تعازيه للضحايا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الحداد العام لمدة 3 أيام في العراق، أما في محافظة نينوى حيث وقعت الكارثة، فقد أعلن الجبوري الحداد لمدة أسبوع في أرجاء المحافظة.

تفاصيل "الزفاف المأساوي"

وقع الحريق في قاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.
المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف.
الألعاب النارية أدت إلى اشتعال النيران داخل القاعة ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر.
قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال.

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