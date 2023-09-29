للمرة الثالثة في غضون أيام.. عرس يتحول إلى مأساة في العراق!

بعد فاجعة عرس نينوى وحادثة التسمم قي الحويجة, تحول حفل زفاف جديد إلى عزاء، في محافظة واسط – العراق.

ووقع حادث سير بين 3 سيارات، مساء اليوم الجمعة، ما تسبب بمصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة خلال عودتهم من حفل زفاف, في محافظة واسط بالقرب من قرية أم سنيم على الطريق الرابط بين قضاءي الزبيدية والنعمانية.

كما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة بسبب حادث السير.

وفي التفاصيل, وقع الحادث بين كيا 7 تتسع لسبعة ركاب، حيث توفوا جميعاً على الفور بعد اصطدام مركبتهم مع طيبة صالون ولوري حمل.

كما أدى الحادث إلى سقوط 3 إصابات بين ركاب سيارتي الطيبة واللوري جميعهم في حالة خطرة، حيث نقلوا إلى مستشفى العزيزية لتلقي العلاج.

وهذه هي المرة الثالثة في غضون أيام التي يتحول فيها عرس إلى مأساة في العراق، بعد فاجعة حريق داخل صالة للأعراس في الحمدانية أودى بحياة 100 شخص وإصابة 200 آخرين، فضلاً عن تسمم العشرات يوم الأربعاء بعد تناولهم وجبات طعام فاسدة خلال حفل زفاف بالحويجة.