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العراق.. القبض على صاحب "قاعة الكارثة"

28
SEPTEMBER
2023
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ألقت السلطات الأمنية التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان العراق، الأربعاء، القبض على صاحب القاعة التي اندلعت فيها النيران في قضاء الحمدانية، وتسبب بحادث مأساوي راح ضحيته أكثر من 100 شخص، ليل الثلاثاء.
 
وقال بيان إن "وزارة الداخلية أصدرت أمرا بالقبض على عدد من الأشخاص، من بينهم صاحب القاعة المدعو سمیر سلیمان، وبعد ورود مذكرة توقيف قامت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان في أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وتسليمه وفق مذكرة قضائية إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية".
 
والثلاثاء شب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
 
وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء، وتجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة.
 
وذكر ناجون أن المئات كانوا في حفل الزفاف الذي أقيم بعد قداس في الكنيسة، وبدأ الحريق بعد نحو ساعة على بدء الحفل عندما شبت النيران في ديكور السقف، بينما كان العروسان يرقصان.
 
وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف، لـ"رويترز"، إنه تأكد مقتل 113شخصا، بيتنا أوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة أن حصيلة الضحايا غير نهائية بعد، لكنها تتجاوز "مئات الجرحى وعشرات القتلى".
 
وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إن الحريق اندلع في قاعة كبيرة للمناسبات في الحمدانية، بعد إشعال ألعاب نارية خلال الاحتفال.
 
وأظهر مقطع مصور للحادث نشر على منصات التواصل الاجتماعي، اشتعال النار فجأة في ديكور السقف المضيء الذي أتت عليه النيران.
 
وأظهر مقطع آخر العروسين يرقصان معا بملابس الزفاف، عندما بدأت كتل مشتعلة تسقط من السقف على الأرض. 
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