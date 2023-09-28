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حريق "الزفاف المأساوي" بالعراق.. نصف المصابين في حالة حرجة أفادت مصادر عراقية، الخميس، بأن 50 بالمئة من مصابي حريق الحمدانية في حالة حرجة، فيما أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 93 وفاة وأكثر من 100 إصابة. أفادت مصادر عراقية، الخميس، بأن 50 بالمئة من مصابي حريق الحمدانية في حالة حرجة، فيما أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 93 وفاة وأكثر من 100 إصابة.

وفي بيان لها، ذكرت الداخلية العراقية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج بسبب غياب شروط السلامة، مضيفة أن نتائج التحقيق النهائية ستعلن قريبا وسيتم محاسبة كافة المتورطين.

ومكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهماً من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية.

حادث حريق "الزفاف المأساوي"

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام.

أكد الرئيس العراقي على "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".

الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

الدفاع المدني العراقي: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

ذكر ناجون أن المئات كانوا في حفل الزفاف الذي أقيم بعد قداس في الكنيسة، وبدأ الحريق بعد نحو ساعة على بدء الحفل عندما شبت النيران في ديكور السقف، بينما كان العروسان يرقصان.