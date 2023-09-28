بعد الحريق المروع.. العراق يسجل حادثة جديدة!

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فيما لم تمض بعد 24 ساعة على فاجعة قاعة أعراس الحمدانية في محافظة نينوى، حتى أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء عن تسمم عشرات المدعوين لحفل زفاف في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأعلنت دائرة صحة محافظة كركوك العراقية، ليل الأربعاء، تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد.

وقال مدير عام صحة كركوك الدكتور زياد خلف، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تم إبلاغنا كحصيلة أولية بوقوع 50 حالة تسمم، ونحن في طريقنا نحو الحويجة للوقوف على حقيقة ما جرى ومتابعة الوضع عن كثب، وإحصاء العدد الكلي".

وأوضح خلف أن "حالات التسمم تمت خلال حفل زفاف، وحسب المعلومات التي وردتنا فإن الطعام كان قد تم إعداده في البيت".

وأكد أن "الحالات تحت السيطرة ونبذل قصارى جهدنا لمعالجة المرضى وإسعافهم، والمهم هنا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء حادثة التسمم هذه".

وكان حريق مروع أودى بحياة العشرات في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد، يوم الأربعاء.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن محافظ نينوى، نجم الجبوري، قوله إن عدد الذين لقوا حتفهم 87 لكن الأهالي يقولون إن العدد أكبر بكثير، ويفوق حسبهم 200 شخص، وبينهم العشرات من الأطفال تفحّمت أجسادهم كليا.

ولا تزال المستشفيات مكتظة بالجرحى، ومنها مستشفيات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان المجاورة لنينوى.

وأفاد مراسلنا بوجود العشرات من المصابين الذين تعرضت أجسادهم للحروق بدرجات مختلفة، وصلت في بعض الحالات إلى 40- 50 بالمئة من أجسادهم.