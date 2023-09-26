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السعودية.. الهلال والنصر إلى ثمن نهائي كأس الملك

26
SEPTEMBER
2023
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قاد البرتغالي روبن نيفيش فريقه الهلال لبلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك السعودي لكرة القدم، بعدما سجّل هدف فريقه الوحيد في مرمى الجبلين في المباراة التي جرت بينهما الإثنين، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
وبعد شوط أول سلبي، تمكن الهلال من افتتاح التسجيل عندما تابع نيفيش كرة خارج منطقة الجزاء أرسلها قوية على يسار يزيد أبو ليلي (64). 
 
وسيطر الهلال على مجريات المباراة وأضاع عدة فرص محققة لكنه حقق الأهم وهو التأهل للدور الثاني الذي سيواجه خلاله الفائز من مباراة الخليج والعدالة. 
 
وفي الدور نفسه، لم يجد النصر صعوبة في التأهل للدور ثمن النهائي، عندما اكتسح مضيفه أحد 5-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة. 
 
وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول ونجح في التسجيل عن طريق ركلة جزاء سجلها السنغالي ساديو مانيه (16)، وقبل صافرة نهاية هذا الشوط تمكن أحد من تعديل النتيجة عندما كسر البولندي كونراد ميشالاك، مصيدة التسلل وانفرد بالحارس ولعب الكرة ساقطة داخل المرمى (45+4). 
 
وفي الشوط الثاني عاود النصر التقدم عندما صوب العاجي سيكو فوفانا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين سالم قبوص (62) قبل أن يوسّع النصر الفارق برأسية البرازيلي تاليسكا (73) ثم يضيف هدفاً رابعاً سجله أيمن يحيى (81) وخامس سجله سامي النجعي(86). 
 
من جانبه، بات النجمة أول فريق من دوري الدرجة الاولى (المستوى الثاني في كرة القدم السعودية) يصعد للدور ثمن النهائي بعدما تغلب على الرائد 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب التعليم بعنيزة. 
 
وأنهى النجمة الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما الغيني عثمان باري (11) والبرازيلي آلان ليما (13). 
 
وفي الشوط الثاني قلّص الرائد الفارق بهدف المغربي كريم البركاوي (60). 
 
وسيواجه النجمة في الدور المقبل النصر. 
 
وتأهل ضمك للدور الثاني عقب فوزه على القيصومة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط. ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول لضمك الذي انهاه لصالحه بهدف سجله الروماني نيكولاي ستانسيو (31). 
 
وفي الشوط الثاني عزز ضمك تقدمه بهدف ثان سجله الغامبي أسان سيساي (73) قبل أن يقلص القيصومة الفارق بهدف عكسي سجله سلطان فقيهي بالخطأ في مرماه (77). 
 
وسيلاقي ضمك في الدور المقبل نظيره الاتفاق. 
 
ويلتقي الثلاثاء العين والأهلي، فيما يحلّ الاتحاد ضيفًا على الخلود، كما يواجه الفيصلي الطائي، ضمن منافسات الدور الـ32. 
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