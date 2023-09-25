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كشف شبكة "فخ المراهقات" في مصر.. وكواليس ابتزازهن جنسيا

25
SEPTEMBER
2023
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء السبت، أنها تمكنت من الكشف عن ملابسات ما تردد عن وجود شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت وابتزازهن جنسياً.
 
وذكرت في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "بالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع فيسبوك وأن وراءهما شخص عاطل عن العمل له سوابق جنائية وهو مقيم بمحافظة الجيزة".
 
وأوضحت: "عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط هذا الشخص، كما تم ضبط جهاز حاسب آلي وهاتف محمول وهارد ديسك محمول كانوا بحوزته".
 
 
وتابعت: "بفحص المضبوطات فنياً، تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحسابين، حيث يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين ويستقطب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل كموديل (عارضات أزياء) فيتم استدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن".
 
وذكرت الداخلية المصرية أن المتهم كان يقوم باستخدام تلك الصور والفيديوهات لتهديد الفتيات وابتزازهن، كما كان يقوم بتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، كما كان يحصل على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات.
 
وقد تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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