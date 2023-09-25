الأسد من بكين: التوجه شرقا ضمانة بالنسبة لسوريا

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قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إن الصين تلعب دورا كبيرا في إعادة التوازن الدولي في العالم، معتبرا أن التوجه شرقا ضمانة سياسية وثقافية واقتصادية بالنسبة لسوريا، بحسب ما افادت وكالة "سانا".

وشكر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في العاصمة الصينية بكين، الحكومة الصينية على الدعم الذي قدمته لسوريا خلال الحرب بشكل عام، وخلال الزلزال بشكل خاص، سواء كان دعما إنسانيا أو سياسيا ، مؤكدا أن "الصين تلعب دورا كبيرا على الساحة الدولية وفي إعادة التوازن الدولي في هذا العالم".

ولفت إلى أن "سوريا اليوم أكثر تمسكا بالتوجه شرقا لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية".

وأشار إلى أن "الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل".

واعتبر أن "العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق"، لافتا إلى أن "معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية (اليوان) إلى عملة دولية لاسيما وأن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار".

يأتي ذلك، في إطار زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري وعقيلته إلى الصين، حيث عقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتم توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.