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البرهان: خطر حرب السودان يهدد دول الجوار والإقليم

22
SEPTEMBER
2023
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طالب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها " منظمات إرهابية"، لافتا إلى أن خطر الحرب في السودان يهدد دول الجوار والإقليم، وذلك في كلمة أمام الجمعية العامة بنيويورك.
 
وفيما يلي ما جاء في كلمة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان:
 
خطر حرب السودان يهدد دول الجوار والإقليم.
 
قوات الدعم السريع ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب السوداني.
 
قوات الدعم السريع حاولت طمس الهوية السودانية،
 
المجموعات المتمردة مارست جرائم حرب ضد الشعب في كل السودان.
 
نطالبكم باعتبار هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها مجموعات إرهابية.
 
تجاوبنا بشكل إيجابي مع كل المبادرات لإنهاء الحرب لولا تعنت المتمردين.
 
نمد أيادينا للسلام ووقف الحرب في السودان.
 
الشعب السوداني يواجه حربا مدمرة شنها الدعم السريع بتحالف مع ميليشيات قبلية وإقليمية ودولية.
 
الحرب في السودان ليس مجرد حرب داخلية، لكنها شملت كل مقومات الدولة.
 
نعمل بكل السبل لوقف الحرب ونقدم الاستجابة لكل المبادرات التي قدمت من الأشقاء.
 
التدخلات الدولية والإقليمية للدم السريع واضحة وهي شرارة ستحرق الإقليم.
 
نتعهد بنقل السلطة للشعب السوداني وخروج القوات المسلحة من المشهد السياسي
 
نقدر جهود وكالات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان
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