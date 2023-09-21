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مصر.. البحوث الفلكية تعقب على توقعات العالم الهولندي بشأن "زلزال مدمر في البلاد"

21
SEPTEMBER
2023
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أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، على أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر.
 
وقال إن الزلازل لم تكثر كما يعتقد البعض وأن جميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، وأن مناطق حدوث الزلازل في مصر تحدث في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.
 
واضاف في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن مصر بعيده كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل وانها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها، الزلازل التي حدثت جاء جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي، ولا يستدعي القلق وان مصر مستقرة قد تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر به وقد لا نشعر بها.
 
أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، على أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر، مؤكدآ إلي أن الزلازل لم تكثر كما يعتقد البعض وأن جميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، وأن مناطق حدوث الزلازل في مصر تحدث في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.
 
من جانبه قال معهد البحوث الفلكية في تغريدة على حسابه في "أكس" أنه: "لفهم السياق هذا هو التصريح: "إن ما يفعله العالم الهولندي لا يمثل التنبؤ بالزلازل، مؤكدا أن الشبكة لم ترصد أي تغير في أي نشاط على مستوى مصر".
 
وأضاف أن جميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، والتي تقل قدرتها عن درجة واحدة على مقياس ريختر، وبالتالي لا يشعر بها إنسان.وذكر أنه إذا حدث نشاط زلزالي مفاجئ فإن الشبكة ترصد ذلك وتُبلغ عنها، موضحا أن مناطق حدوث الزلازل في مصر (يقصد الهزات الصغيرة والمتوسطة) تحدث في مناطق بعيدة التجمعات السكنية" وبالتالي حدوث زلزال أمس لا يعتبر زلزال كبير وتحدث تلك الهزات بشكل طبيعي ومتكرر .
روسيا اليوم
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