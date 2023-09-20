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مصر.. فك لغز مقتل دبلوماسي خليجي كبير بطريقة مروعة

20
SEPTEMBER
2023
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تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل الدبلوماسي العماني هود العلوي الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة،.
 
وتبين وفقا لقوات الأمن أنهم عاملة نظافة وسائق، قاما بسرقة 14 هاتفا محمولا من ماركات مختلفة و7 ساعات من ماركات مختلفة أيضا وكاميرا وخزنة حديدية ومبالغ مالية.
 
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنه "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغه بتاريخ 18 الجاري قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محام- مقيم في دائرة قسم شرطة إمبابة بغياب موكله وهو موظف سابق بإحدى السفارات العربية ويحمل جنسية إحدى الدول، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة حيث سكنه، وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة عاملة النظافة والسائق- المقيمين في شبين القناطر".
 
وأضافت وزارة الداخلية المصرية: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجني عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني (قام بتوصيلها للشقة سكنِ المجني عليه) وحال تواجدها برفقة المجني عليه قامت بالاعتداء عليه بآلة حادة (سكين) بعدة طعنات حتى فارق الحياة وبالاستيلاء على 14 هاتفاً محمولاً ماركات مختلفة و7 ساعات ماركات مختلفة وكاميرا وخزنة حديدية ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية".
 
وكان هود العلوي قد عُثر عليه مقتولًا في منزله بمصر، وكان يشغل سابقًا منصب المُلحق الإعلامي في السفارة العُمانية بالقاهرة؛ حيث عثرت عليه السلطات المحلية المصرية مُضرجًا بدمائه بمنزله الكائن في منطقة المهندسين بالقاهرة.
 
وقد تعرّض العلوي للقتل داخل شقته إثر تلقيه طعنات نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته، واعتاد العلوي على الذهاب إلى شقته التي يملكها في القاهرة بين الحين والآخر.
 
وكان الحساب الرسمي لسفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العرببة قد نشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بيانًا جاء فيه: "ببالغ الأسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".
روسيا اليوم
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