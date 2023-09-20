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وفاة شقيقة الدبلوماسي الخليجي المقتول في مصر

20
SEPTEMBER
2023
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أفادت صحيفة "الرؤية" العمانية بوفاة شقيقة الدبلوماسي العماني هود العلوي، الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة الذي عثر عليع مقتولا في شقته بالعاصمة المصرية.
 
وذكرت صحيفة "الرؤية" أن أقارب الدبلوماسي الراحل هود العلوي أكدوا وفاة شقيقته فجر اليوم الثلاثاء، بعد أيام من مقتل شقيقها بطريقة مروعة في القاهرة.
 
وكان هود العلوي قد عثر عليه مقتولا في منزله بمصر، وكان يشغل سابقًا منصب الملحق الإعلامي في السفارة العمانية بالقاهرة، حيث عثرت عليه السلطات المحلية المصرية مضرجا بدمائه بمنزله الكائن في منطقة المهندسين بالقاهرة.
 
وقد تعرض العلوي للقتل داخل شقته إثر تلقيه طعنات نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته، واعتاد العلوي على الذهاب إلى شقته التي يملكها في القاهرة بين الحين والآخر.
 
وكان الحساب الرسمي لسفارة سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العرببة قد نشر على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بيان جاء فيه: "ببالغ الأسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".
 
في حين تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل هود العلوي، كاشفة التفاصيل.
روسيا اليوم
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