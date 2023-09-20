ليبيا.. لجنة الطوارئ تنفي انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة

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أكدت لجنة الطوارئ في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن جميع الجهات الحكومية تسعى لإعادة مظاهر الحياة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات، نافية انتشار الأوبئة في تلك المناطق.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في مدينة درنة شرقي ليبيا نفت اللجنة مغادرة أي من فرق الإنقاذ المدينة.

وكانت شبكةُ الاتصالات في درنة المنكوبة تعرضت إلى انقطاع كامل للاتصالات.

ورجَّحت الشركة المشغِّلة لشبكة الاتصالات أن يكون وقوعُ أعمال تخريبية وراء قطع الكوابل، لافتة إلى أن محاولات فريق العمل مستمرةٌ لإصلاحها.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق في مجمل منطقة الجبل الأخضر شمال شرق البلاد.

وأضاف أن الفيضانات غيرت المعالم الجغرافية والطبيعية للمنطقة.