مصر.. مقتل وإصابة 9 عسكريين في انقلاب ناقلة

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أفادت القوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة عدد من الجنود بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وقال بيان صادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إنه "في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ".

وأضاف أن الحادث "أدى إلى استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى".

وشدد البيان على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واختتم البيان بالتقدم "بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".