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مأساة درنة.. الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة الـ 11 ألف قتيل

18
SEPTEMBER
2023
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نفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، يوم الأحد، أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت نقلا عن الجمعية.
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث توفيق شكري لوكالة "نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الاحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام".
 
واعتبر شكري أنها “تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".
 
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 وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت الى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد الى الهلال الأحمر الليبي.
 
المباني المدمرة
 
وبشأن الأضرار العينية، قدّر الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة، العدد الإجمالي لمباني المدينة بـ 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضررا.
 
وأوضح الفريق في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، وبشكل جزئي 211، وحوالي 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة 6 كيلومترات مربعة.
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