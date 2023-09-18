العاهل المغربي يشكر قائد مجموعة البحث والإنقاذ الإماراتية

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أرسل العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية شكر لقائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات اللواء علي المطوع، لمشاركة المجموعة في أعمال الإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب المملكة مؤخرا.

وقال الملك في البرقية التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية: "كان لمشاركة فريقكم الفعالة إلى جانب أشقائكم المغاربة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا، بالغ الأثر وأعمقه في نفسنا ولدى الشعب المغربي قاطبة".

وأضاف: "إننا لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لهذه المشاركة الإنسانية الكريمة، التي تجسد عمق ما يجمع الشعبين الإماراتي والمغربي من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، معبرين لكم، باسمنا الخاص وباسم الشعب المغربي، عن جزيل شكرنا وخالص امتناننا على ما بذلتموه من جهود سخية، وما أبنتم عنه من مهنية عالية وكفاءة مشهود لكم بها خلال هذه العمليات".

كما دعا العاهل المغربي المطوع إلى أن ينوب عنه في إبلاغ كافة أعضاء الفريق كل على حدة "أسمى عبارات شكرنا وعرفاننا على هذه المبادرة الشهمة، التي تعكس بحق ما تكنونه لبلدكم الثاني من عمق مشاعر المحبة الصادقة والتضامن الفاعل المعهودة في أبناء الشعب الإماراتي الأصيل".

وجدد الملك في البرقية، التعبير لقائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات "أبلغ مشاعر تقديرنا وامتناننا على مؤازرتكم النبيلة هاته، والنابعة من إيمانكم القوي بقيم التعاون والتآزر التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف".