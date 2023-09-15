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جريمة مروعة في مصر.. قتل طفلي جاره بسبب لعبهما أمام منزله

15
SEPTEMBER
2023
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`قررت النيابة العامة في محافظة الشرقية شمالي القاهرة حبس موظف بالمعاش، لارتكابه جريمة قتل مروعة ضحيتها طفلا جاره، بسبب "انزعاجه من لعبهما أمام منزله".
 
ووفق سجلات مديرية أمن الشرقية، فقد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا من عامل يدعى السيد حسن، باحتفاء طفليه رحيم (6 سنوات) وإسلام (5 سنوات)، بعد خروجهما للعب أمام المنزل.
 
وكشف مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تحريات فريق البحث توصلت إلى أن جاره الموظف بالمعاش محمد صابر (65 عاما)، قتل الطفلين وتخلص من جثتيهما "لتسببهما في الضوضاء خلال لهوهما أمام منزله".
 
ناصر الدامرجي.. سفّاح الطفولة
 
وأوضح المصدر أنه "بالقبض على المتهم اعترف بأنه حذر الطفلين وطالبهما بالابتعاد عن منزله لكنهما رفضا، فما كان منه إلا أن خطفهما وأدخلهما منزله واعتدى عليهما بالضرب والخنق حتى فارقا الحياة".
 
وتابع: "المتهم اعترف كذلك بأنه استعان بابنه البالغ من العمر 33 سنة، وخلال الليل ألقيا جثتي الطفلين في ترعة الإسماعيلية".
 
وبالقبض على نجل المتهم تطابقت اعترافاته مع أقوال والده، فتمت إحالة الاثنين للنيابة التي قررت حبسهما.
 
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي الطفلين في حالة تحلل، ونقلتهما للتشريح بمعرفة الطب الشرعي.
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