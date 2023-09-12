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مصر.. رفع حالة التأهب القصوى وتوجيه تحذيرات عاجلة

12
SEPTEMBER
2023
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تشهد محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء، حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي تداعيات متوقعة للعاصفة "دانيال" التي من المتوقع أن تضرب المحافظة بأمطار ورياح.
 
وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد من المتوقع، تشهد الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 - 50 كم في الساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصاحبها أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد بأن تتعرض المحافظة إلى سقوط أمطار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35- 40 كم/ ساعة.
 
وأهابت محافظة الإسكندرية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، بالمواطنين اتباع النصائح التالية:
 
توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.
 
تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.
 
تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
 
عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار. 
 
عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.
روسيا اليوم
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