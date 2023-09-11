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قبل وبعد "دانيال".. صورتان تكشفان ضخامة الإعصار

11
SEPTEMBER
2023
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أظهرت صورتان التقطتهما الأقمار الاصطناعية منطقة سهلية في اليونان قبل الإعصار"دانيال" وبعدها، وتبينان كميات مياه الفيضانات الضخمة التي غمرت المنطقة.
 
وأظهرت الصورة الأولى منطقة زراعية سهلية وسط اليونان قبل مرور الإعصار"دانيال".
 
أما الصورة الثانية فهي للمنطقة ذاتها، وتظهر مياه بنية اللون قد غمرت تلك الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل بعد الإعصار.
 
والتقطت شركة "ماكسار تكنولوجي"، ومقرها الولايات المتحدة، الصورتين بتاريخ 9 سبتمبر الجاري.
 
وتعرضت اليونان في الأيام الأخيرة لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى مصرع 6 على الأقل فضلا عن فقدان آخرين، كما خلّفت أضرارا مادية جسيمة قدرت بمليارات الدولارات.
 
وذكرت وكالة "رويترز" أن المئات ظلوا محاصرين الجمعة في منازلهم أو في أراض مرتفعة في منطقة سهل ثيساليا التي ضربتها السيول الناجمة عن الإعصار دانيال.
 
وجرفت السيول المنازل ودمرت البنية التحتية الحيوية، وأتلفت المحاصيل في ثاني أكبر منطقة تضم أراض زراعية في البلاد.
 
وقال خبير الأرصاد الجوية، جورج تساترافيلياس، إنه خلال الإعصار هطلت أمطار في 24 ساعة على منطقة واحدة أكثر من متوسط معدل الأمطار التي تشهدها لندن في عام، وفق "رويترز".
 
وهبت العاصفة عقب اندلاع حرائق غابات هائلة في شمال اليونان في ظل فصل صيف كان الأكثر حرارة على الإطلاق.
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