العراق.. 3 هزات أرضية فجر اليوم!

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أعلنت هيئة الرصد الزلزالي في العراق، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك، شمال ووسط العراق.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".



وبحسب هيئة الرصد الزلزالي العراقية، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجات، ومركزها على بعد 20 كيلومترا شمال شرق طوزخرماتو في محافظة كركوك.

وأما الهزة الأرضية الثانية فبلغت قوتها 4.6 درجات ووقعت في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية، في حين وقعت الثالثة بالقرب من الهزة السابقة وفي المحافظة ذاتها، وبلغت قوتها 3.1 درجات.