قتيل ومفقود في سقوط مروحية في البحر قبالة دبي!

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عُثر على جثة طيّار فيما لا يزال ثان مفقودًا بعد سقوط مروحية أقلعت من مطار دبي مساء الخميس، على ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني.



وقالت وكالة الأنباء الحكومية "وام"، نقلًا عن الهيئة العامة للطيران المدني، "تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر".



وجاء في بيان نشرته الوكالة في وقت سابق أن بلاغا وصل إلى الهيئة عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) وأفاد "بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)".



وأضاف أن الطائرة سقطت "في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي" في جنوب إمارة دبي.



ولم تحدد السلطات أيّا منهما عُثر على جثته الجمعة.



ولم تُكشف أسباب السقوط.



وتعتبر الشركة المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة وقد تأسست عام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.