حادث مأساوي.. رفضته وتزوجت من غيره فأطلق النار على عريسها!

A + A -

حادث مأساوي شهدته ولاية ديار بكر في تركيا، حيث رصدت عدسات الكاميرا اقتحام شاب لحفل زفاف وإطلاقه النار على العريس، وذلك بسبب أن العروس كانت قد رفضته عندما تقدم لخطبتها، فقرر الانتقام منها بإنهاء حياة عريسها.

الجريمة تم توثيق فصولها بالكاميرات الداخلية وبعض المقاطع التي التقطها المدعوون، بحسب ما نشرت وسائل "يني شفق" التركية، وقد تم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد الفيديو لحظات الهجوم الذي وقع في منطقة غازيلر بكايابينار المركزية، وشهد إطلاق نار من قبل الشاب الغاضب، مما تسبب في إصابة خطيرة للعريس، وإصابة طفل كان بجواره بسبب رصاصة مرتدة.

تم نقل العريس على الفور إلى مستشفى خاص بواسطة أقاربه لتلقي العلاج اللازم، وفرق الشرطة قامت ببدء تحقيقاتها في الحادث، وألقت القبض على مطلق النار الذي كان قد لاذ بالفرار فور ارتكابه الجريمة، وما زال التحقيق مستمرا في الحادث.