شاهدها مع رجل آخر... جزائري يُشهِر سكين على صديقته على طريقة أفلام الرعب!

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في مشهد وكأنه من فيلم رعب، قام شاب من أصول جزائرية، باقتحام شقة صديقته في العاصمة السويدية ستوكهولم، مهدداً إياها بالقتل مع رجل آخر كان معها في منزلها، عبر سكين كانت بيده.



الحكاية بدأت بعدما تمكن الشاب محمد من إحضار سلّم طويل، تسلّق عبره ووصل إلى سوار شرفة منزل صديقته.



وما إن وصل حتى ظهرت الفتاة ومعها صديق آخر، وبينما حاول الاثنان إيقاف محمد ركلهم الأخير ووصل الشرفة.

ثم بعدها قاما بإغلاق زجاج النافذة فحطمها محمد ودخل المنزل، وذلك وفقا لمقطع فيديو وثّق كل ما حدث وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.



إلى ذلك، وصلت الشرطة الشقة، وتفاوضت مع الشاب لمدة 12 ساعة، حتى سلم نفسه في النهاية.



وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الترحيل، ومنع من دخول السويد لمدة 10 سنوات.



يشار إلى أن مقطع الفيديو هذا كان انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق مئات المشاركات والتعليقات.