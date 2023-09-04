living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السفير الإيراني في الرياض غدًا!

4
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، أنه سيتوجه إلى الرياض، غداً الثلاثاء، لبدء مهامه الدبلوماسية رسمياً، بعدما وقّع البلدان في آذار الماضي اتفاقاً لاستئناف العلاقات.

وقال رضا عنايتي في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية، أمس الأحد، إنّ نظيره السعودي سيصل إلى طهران في الفترة نفسها، وفق معلوماته.

وأضاف أنّ العلاقات بين البلدين قد تطورت على نحو إيجابي، مشيراً إلى أنّ "إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي، وانطلاقاً من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيداً عن التدخل الأجنبي في المنطقة".

وكان عنايتي قد التقى قبل يومين، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وقدم له تقريراً بشأن الخطط المقبلة للعلاقات بين بلاده والسعودية.

وفي 17 آب الماضي، زار أمير عبد اللهيان الرياض، في أول زيارة رسمية له للسعودية، منذ استئناف العلاقات بين البلدين، والتقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان وعدداً من المسؤولين السعوديين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث قضايا إقليمية ودولية.

وشغل السفير الجديد لدى السعودية سابقاً، منصب القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الرياض، كما كان سفير إيران لدى الكويت، ومساعد وزير الخارجية ومدير دائرة شؤون الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية.

وفي 13 آب الماضي، أعلنت وكالة "إيرنا"، أنّ "القنصلية السعودية في مدينة مشهد بدأت عملها رسمياً".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، سابقاً أنّ السفارة السعودية لدى بلادها قد بدأت أعمالها رسمياً في طهران.

وأكد رئيس مكتب وزارة الخارجية الإيرانية في محافظة "خراسان"، محمد بهشتي منفرد، أنّ القنصلية العامة لـلسعودية أبلغت الخارجية الإيرانية، بشكل رسمي بدء أعمالها من فندق "ميثاق" بمدينة مشهد.

يذكر أنّ كلٌ من إيران والسعودية أعلنا في 10 آذار الماضي في بيان مشترك عن توقيع اتفاق لاستئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، بوساطة الصين.

ووفق البيان المشترك، فإنّ "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار في بكين.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   