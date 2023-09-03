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"حادثة صادمة".. احترق الجني داخل جسدها!

3
SEPTEMBER
2023
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عَثر مواطنون على جثة شابة عشرينية توفيت بطريقة غامضة داخل منزل أسرتها وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، بعد شكاوى المواطنين من انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل.

وذكرت مصادر محلية أن "أهالي حي المدام في تعز عثروا على جثة الفتاة سحر (20 عاما) داخل منزل أسرتها، بعد أن تصاعدت رائحة كريهة، وذهب الجيران إلى أسرة الضحية لمعرفة مصدر الرائحة إلا أن الأسرة حاولت التكتم، ليدخل المواطنون بالقوة ويجدوا جثة الفتاة داخل غرفتها مغطاة ببطانية وجسدها منتفخ".

وبحسب المصادر، فإن أقارب الفتاة أفادوا أنها "كانت تتعالج على يد شخص من ما قيل إنه مس شيطاني ومارد يسكن جسدها".

ولفتوا إلى أن "المعالج أبلغ أسرة الفتاة أنه في جلسة العلاج احترق الجني داخل جسدها ودخلت في حالة غيبوبة وطلب إبقاءها في غرفتها لمدة 3 أيام حتى تستعيد أنفاسها".

وأكدت الأجهزة الأمنية في تعز أنها "عثرت على جثة الفتاة، وقامت بضبط شخصين مشتبه بهما في قضية وفاتها".

وقال مركز الإعلام الأمني إن شرطة تعز إن الواقعة حدثت في حي وادي المدام في المدينة القديمة.

وأضاف المركز أن "الشرطة قامت بضبط شقيق الضحية، بالإضافة إلى شخص آخر على ذمة القضية، بعد النزول إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات وجمع الأدلة الجنائية ومعرفة الملابسات".

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