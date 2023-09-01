نائب تونسي يلجأ إلى الأمن بعد عثوره على كلمة "موت" مكتوبة على سيارته

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أخطر النائب في مجلس الشعب التونسي حاتم اللبٌاوي، السلطات الأمنية في البلاد بعد أن وجد كلمة "موت" مكتوبة على الصندوق الخلفي لسيارته أثناء قيامه بإخراجها من مكان سكنه.

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وقال النائب اللبٌاوي عن جهة القصرين إنه قام بإعلام السلطات الأمنية التي قامت بدورها بمعاينة السيارة كما عمدت إلى رفع البصمات عن السيارة، وفي الأثناء قام بإعلام وزارة الداخلية ومجلس النواب في البلاد.

وأضاف اللباوي أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سيارته إلى مثل هذه الممارسات.

يشار إلى أن النائب اللباوي "معروف عنه نضاله الميداني في مختلف فضاءات المجتمع المدني لاسيما منها في فرع الهلال الأحمر التونسي، كما عرف مربيا فاضلا ومنشطا لنوادي البيئة بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. وهو بالإضافة إلى ذلك ناشط رياضي في مجال سباق الدراجات".

وفي فبراير 2020، قامت منظمة "أنا يقظ"، بتتويج اللباوي بجائزة "عم العيد النجلاوي" مشيرة إلى أنه تتويج مستحق.