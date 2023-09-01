منهم إيراني.. القضاء العراقي يصدر حكمه في "قتلة الأميركي"

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أصدرت محكمة عراقية، الخميس، حكما بسجن إيراني و4 مواطنين مدى الحياة لإدانتهم بقتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل في بغداد العام الماضي.

وقالت الشرطة حينئذ إن ترويل قتل أثناء محاولة فاشلة لخطفه، في نوفمبر الماضي.

وقال مصدر قضائي عراقي: "الرجل الإيراني كان العقل المدبر للجريمة"، مشيرا إلى أن إلقاء القبض على المتهمين الخمسة تم في العراق بعد فترة وجيزة من الواقعة.

ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بالحكم.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: "من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن الاغتيال الوحشي المتعمد للسيد ترويل العدالة والمحاسبة".

وأضاف ميلر: "نتقدم مرة أخرى بتعازينا لعائلة السيد ترويل، ونأمل أن يحقق لهم هذا الحكم قدرا من العدالة".