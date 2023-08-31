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الجونة المصرية تحسم جدل امتلاك زيلينسكي منزلا بالمدينة

31
AUGUST
2023
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علّقت مدينة الجونة المصرية، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بشأن مزاعم امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفيلا داخل المدينة.
 
وتداول مستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الإعلام المحلية في مصر أنباء عن فيلا للرئيس الأوكراني في الجونة.
 
ووفق بيان، حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أكدت مدينة الجونة أن هذه المعلومات "غير صحيحة على الاطلاق".
 
وبدأ الأمر بعد أن زعم صحفي مصري أن عائلة زيلينسكي استحوذت على فيلا فاخرة في الجونة المطلة على البحر الأحمر، قبل أن تنفي سفارة كييف في القاهرة تلك الأنباء.
 
وحددت مدينة الجونة المصرية ردها على تلك الأنباء في عدد من النقاط، قائلة:
 
رغم الحرص على حماية بيانات العملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل تخصهم، إلا أنه بعد مراجعة كافة السجلات، نؤكد أنه لا يوجد أي سجل يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة.
 
 الأخبار التي تم تداولها على شبكة الإنترنت تضمنت صورة لفيلا مملوكة حاليا لعائلة مصرية.
 
 فيما يتعلق بصور العقد الذي قام البعض بنشره، فإن مدينة الجونة تشدد أيضاً على أنه لا صحة لهذه الصور، وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة.
 رغم أن لدى المدينة العديد من المشاهير الذين يقومون بشراء العقارات عن طريق الشركات، إلا أن المدينة تصر على معرفة المالك النهائي للعقار، وهو ما يجعل المدينة تشدد مجدداً على أن ما يتم تداوله على الإنترنت فيما يخص هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.
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