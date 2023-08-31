إصابة جنود إسرائيليين أثناء "اقتحام نابلس"

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انفجرت عبوة ناسفة في بقوة إسرائيلية خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، مساء الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 4 جنود على الأقل، وفق مراسل "سكاي نيوز عربية".

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحامات مستوطنين لقبر النبي يوسف.

لكن بعد الحادث، تم إلغاء اقتحام المستوطنين لقبر النبي يوسف.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نابلس، وقال مراسلنا إن مروحيات مقاتلة إسرائيلية شوهدت في سماء المنطقة.

ووقعت اشتباكات عنيفة عند مدخل نابلس الشرقي، وفق شهود عيان.