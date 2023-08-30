"عملية مصرية لإنقاذ 9 مواطنين في دولة أجنبية".. كواليس تنفيذ مصر العملية الدبلوماسية قبل القبض عليهم

A + A -

كشف الخبير والصحفي المصري، محمد مخلوف، كواليس قيام السلطات المصرية ممثلة في وزارة الخارجية بإعادة 9 مواطنين مصريين بالطرق الدبلوماسية.

وأوضح مخلوف أنه تلقى استغاثة من المصريين المحتجزين يناشدون مصر لإنقاذهم، لكنه فضل الإتصال مباشرة بالمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة المستشار أحمد أبو زيد، وأبلغه بالأمر، حيث كان تحركه سريعاً بالعرض على وزير الخارجية سامح شكري، الذي أمر بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية وعلى أعلى مستوى لإعادة المواطنين المصريين.

وأشار مخلوف إلى أنه بعد دقائق جرى الإتصال بسفارة مصر في الدولة العالق فيها المواطنين، وفوجئ المواطنين باتصال من السفير المصري هناك، يطمئنهم ويبلغهم أنه مكلف من وزير الخارجية بالتدخل وحل المشكلة، الأمر الذي جعلهم يلتقطوا أنفاسهم، حتى عاد الرعب إليهم عندما تحركت بهم المركب التي كانوا يستقلوها متجهة إلى دولة أخرى، وهنا فقدوا الأمل واعتقدوا أن مصر فشلت في إعادتهم إلى الوطن، وأنهم سيتم القبض عليهم بمجرد وصولهم الدولة الثانية.

وتابع: "هنا جددوا إتصالهم بي، فعاودت الإتصال بمتحدث الخارجية المصرية الذي طمأنه بأن الموضوع يجري التنسيق فيه على أعلى مستوى بين كافة الجهات المعنية"، فأبلغتهم الرسالة حيث كانت التعليمات لقبطان المركب أن يعود مرة أخرى إلى الدولة التي غادرها ويقوم بإنزال المصريين الـ9، لأن الجهود بالتنسيق مع الدولة الأجنبية نجحت في الاستجابة لطلب مصر، وحصلوا على تأشيرة استثنائية وجرى حجز تذاكر طيران وإعادتهم إلى القاهرة، ووصلوا فجر اليوم وهم الآن في منازلهم".

واختتم قائلا: "المصريون التسعة يوجهون رسالة شكر لمصر وقيادتها السياسية، ويخصون بالشكر وزير الخارجية سامح شكري".