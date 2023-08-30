living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عملية مصرية لإنقاذ 9 مواطنين في دولة أجنبية".. كواليس تنفيذ مصر العملية الدبلوماسية قبل القبض عليهم

30
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الخبير والصحفي المصري، محمد مخلوف، كواليس قيام السلطات المصرية ممثلة في وزارة الخارجية بإعادة 9 مواطنين مصريين بالطرق الدبلوماسية.
 
وأوضح مخلوف أنه تلقى استغاثة من المصريين المحتجزين يناشدون مصر لإنقاذهم، لكنه فضل الإتصال مباشرة بالمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة المستشار أحمد أبو زيد، وأبلغه بالأمر، حيث كان تحركه سريعاً بالعرض على وزير الخارجية سامح شكري، الذي أمر بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية وعلى أعلى مستوى لإعادة المواطنين المصريين.
 
وأشار مخلوف إلى أنه بعد دقائق جرى الإتصال بسفارة مصر في الدولة العالق فيها المواطنين، وفوجئ المواطنين باتصال من السفير المصري هناك، يطمئنهم ويبلغهم أنه مكلف من وزير الخارجية بالتدخل وحل المشكلة، الأمر الذي جعلهم يلتقطوا أنفاسهم، حتى عاد الرعب إليهم عندما تحركت بهم المركب التي كانوا يستقلوها متجهة إلى دولة أخرى، وهنا فقدوا الأمل واعتقدوا أن مصر فشلت في إعادتهم إلى الوطن، وأنهم سيتم القبض عليهم بمجرد وصولهم الدولة الثانية.
 
وتابع: "هنا جددوا إتصالهم بي، فعاودت الإتصال بمتحدث الخارجية المصرية الذي طمأنه بأن الموضوع يجري التنسيق فيه على أعلى مستوى بين كافة الجهات المعنية"، فأبلغتهم الرسالة حيث كانت التعليمات لقبطان المركب أن يعود مرة أخرى إلى الدولة التي غادرها ويقوم بإنزال المصريين الـ9، لأن الجهود بالتنسيق مع الدولة الأجنبية نجحت في الاستجابة لطلب مصر، وحصلوا على تأشيرة استثنائية وجرى حجز تذاكر طيران وإعادتهم إلى القاهرة، ووصلوا فجر اليوم وهم الآن في منازلهم".
 
واختتم قائلا: "المصريون التسعة يوجهون رسالة شكر لمصر وقيادتها السياسية، ويخصون بالشكر وزير الخارجية سامح شكري".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   