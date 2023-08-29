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متوجهة إلى تل أبيب.. هبوط اضطراري لطائرة في جدة السعودية

29
AUGUST
2023
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قال موقع "i24" الإسرائيلي مساء يوم الاثنين، إن طائرة كانت بطريقها إلى تل أبيب قادمة من جزر سيشل، اضطرت للهبوط في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية بسبب عطل تقني في الطائرة.
 
وأضاف الموقع نقلا عن شركة طيران "سيشل"، أنه تتم معالجة الموضوع من قبل قسم الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية بالتعاون مع الأطراف المعنية.
 
وذكرت أن الهبوط نفذ بعد 4 ساعات من انطلاق الرحلة وقبل ساعة ونصف الساعة من موعد الهبوط المحدد في تل أبيب.
 
وأشار "i24" إلى أن مطار جدة يعرف بأنه مطار بديل في مسار الطيران إلى إسرائيل، وهو مصادق عليه للهبوط في حالات الطوارئ للرحلات من إسرائيل أو إليه للرحلات التي تمر من مجال جدة الجوي.
 
وفي أغسطس 2022، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن شركة "العال" للطيران الإسرائيلية حصلت على الموافقة الرسمية من السعودية للتحليق فوق مجالها الجوي.
 
وذكرت حينها أن شركة "العال" تلقت الموافقة الرسمية من السلطات السعودية تتيح لها تيسير رحلاتها الجوية في المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أن هذه الموافقة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
 
كما أعلنت شركة "طيران سيشل" في الشهر ذاته حصولها على موافقة رسمية من سلطات الطيران المدني السعودية بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال تشغيلها خط الطيران بين تل أبيب وماهية في جمهورية سيشل. 
روسيا اليوم
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