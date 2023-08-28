القضاء العراقي يصدر أحكاما بحق شبكة لتهريب النفط في البلاد

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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن مجلس القضاء الأعلى في العراق أصدر أحكاما بحق شبكة لتهريب النفط الخام.

وذكر مراسلنا أن محكمة استئناف البصرة أصدرت حكما بالسجن 15 عاما بحق 10 مدانين بتهريب النفط.

وأضاف أن المدانين كانوا يهربون النفط الخام بعد سرقته بأنابيب ومن ثم تحميله في شاحنات وتهريبه بأوراق مزورة إلى إقليم كردستان العراق ومن ثم إلى خارج البلاد.

واستعادت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي معدات وأجهزة تعود لمصفاة بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، بعد جهود حثيثة وتعاون بين الحكومة والبرلمان ومواطن عراقي من إقليم كردستان العراق. وذلك بعد 8 سنوات من سرقة المعدات من المصفاة.