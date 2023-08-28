الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 4 أجانب عبر الحدود

A + A -

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الأردني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازاخستانية.

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 4 أجانب عبر الحدودالجيش الأردني يحبط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الجنوبية

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، بأن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني، سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وسبق أن أحبط الجيش الأردني، العديد من عمليات التسلل على حدود البلاد، ومطلع أغسطس الجاري، تمكنت القوات الأردنية من إحباط محاولة تسلل شخص من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وفي 16 أغسطس الجاري، أعلن مصدر عسكري أن الجيش الأردني أحبط محاولة تسلل 7 أشخاص، في المنطقة العسكرية الجنوبية.