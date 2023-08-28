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الدفاع السورية: غارة إسرائيلية على مطار حلب وخروجه عن الخدمة

28
AUGUST
2023
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قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، إن "عدوانا" جويا إسرائيليا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة 4:30 فجر اليوم الاثنين "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".
 
وأضاف المصدر أن الغارات الإسرائيلية على المطار أدت إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها "غارات إسرائيلية" مطار حلب الدولي.
 
 ففي الثاني من مايو الماضي قصفت إسرائيل مطار حلب الدولي الأمر الذي نجم عنه سقوط قتيل وجرحى.
 
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23:35 من يوم 1/5/ 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب".
 
وأضاف المصدر: "استهدف القصف مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".
 
 ووفق المصدر "أدى العدوان إلى مقتل عسكري وإصابة 7 بجروح، بينهم مدنيان اثنان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".
 
وكانت "سانا" قد أكدت في وقت سابق "تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب، وتسقط عددا من صواريخ العدوان".
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