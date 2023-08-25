بالصور: وزير يخسر ابنته وشقيقته في حادث سير مروع !

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بغداد: زيدان الربيعي





توفيت شقيقة وإحدى بنات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، الخميس، إثر حادث سير مروري بعد عودتهما من دفن والد الوزير.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير النفط العراقي في بيان، أن حادثاً مرورياً وقع في منطقة الأبراج التابعة لقضاء السدير بمحافظة الديوانية، أدى إلى وفاة 4 أشخاص والخامس في حالة حرجة.

إلى ذلك أكد مصدر أمني عراقي، أن «الحادث حصل على الطريق السريع الدولي قرب الدواجن باتجاه محافظة البصرة، وأودى بحياة شقيقة الوزير وابنته وسائق المركبة وأحد أفراد الحماية، بالإضافة إلى حالة خامسة بحالة حرجة يعتقد أنها حرم الوزير».

وكانت عائلة الوزير قد ذهبت مع جثمان والده «الذي توفي الخميس في البصرة» إلى مقبرة وادي السلام في محافظ النجف، وأثناء العودة تعرضت المركبة التي تقل عائلة الوزير إلى حادث سير مروع.