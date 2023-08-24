العراق يدعو تركيا لزيادة حصصه المائية

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حض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الحكومة التركية، على زيادة حصصه المائية من نهر الفرات، وذلك بعدما اعتمدت أنقرة زيادة إطلاقات نهر دجلة، حيث تعاني بلاد ما بين النهرين من شح المياه مع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية في الصيف.

ودعا السوداني لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تركيا لزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات مثمناً المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة، حسبما أفاد بيان رئاسة الوزراء العراقية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التوصل إلى اتفاق مع نظيره العراقي فؤاد حسين لتشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه. وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين غداة وصوله إلى بغداد، إن «الحكومة التركية تتابع عن كثب نقص المياه في العراق ونتعامل مع القضية من وجهة نظر إنسانية وتم التوصل خلال المباحثات إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه».

وشدد السوداني على جدية بلاده في طرق كل الملفات الثنائية مع تركيا «بروح التعاون وحسن الجوار»، متحدثا عن توافر الفرص الواعدة بين البلدين. وجدد السوداني تعهد بلاده بانها «لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار».