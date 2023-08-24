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العراق: مقتل ثلاثة من «العمال الكردستاني» بضربة تركية

24
AUGUST
2023
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قتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني اليوم (الخميس)، في العراق في ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة تركية في كردستان بشمال العراق، فيما يقوم وزير الخارجية التركي حقان فيدان بزيارة للإقليم، وفقاً لما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

 

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان، أن «طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي» الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، وذلك بعدما حض فيدان العراق صباح الخميس في بغداد على اعتبار الحزب «منظمة إرهابية».

الشرق الأوسط
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