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خاص "لها" - البرلمان المصري يتخذ هذه الخطوات بشأن فيلم "باربي"!

21
AUGUST
2023
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لها - علمت "لها" أن نواباً في البرلمان المصري تحركوا بشكل عاجل لإيقاف عرض الفيلم الأميركي "باربي" في دور العرض المصرية بعد منعه في عدد من دول العالم، مثل الكويت، ولبنان وعمان وغيرها.
 
وكشف النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب المصري، في تصريح خاص لـ"لها" أنه تقدم بسؤال رئيس المجلس، الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع استمرار عرض فيلم "باربي" في مصر، والذي طرح رسميا في السينمات المصرية بتاريخ ١٠ آب (أغسطس) الجاري.
 
وكشف عضو مجلس النواب، أسباب طلبه إيقاف عرض الفيلم في صالات السينما المصرية، مؤكداً أن هناك تحفظات كثيرة على ترويج الفيلم للمثلية الجنسية، وعدم توافقه مع العادات والتقاليد المصرية، مشدداً على أهمية التحرك تجاه حظر ذلك الفيلم حفاظًا على القيم الأسرية والأخلاق، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وبشكل خاص وزارة الثقافة، توضيح إجراءاتها لإيقاف عرض فيلم "باربي".
 
يذكر أن عدداً من الدول العربية، اتخذت قرارات بمنع عرض فيلم "باربي"، ومنها الجزائر، ولبنان، والكويت، وجاء في قرارات المنع، أن الفيلم يعمل على تشجيع سلوكيات غير مقبولة، وتشويه لقيم المجتمع، كما يروج للمثلية الجنسية.
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