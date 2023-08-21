مصر تعتقل إسرائيليا بعد حركة متطرفة في سيناء

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي في شبه جزيرة سيناء بمصر السبت الماضي، بعد خلافات نشبت بينه وبين أحد سكان المحافظة.

وبحسب ما ورد، فإن الخلاف بدأ بعد أن لوح الإسرائيلي بعلم مرتبط بحركة "حباد" الدينية اليهودية اليمينية المتشددة، بالقرب من منزله في شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى مواجهة مع السكان المحليين.

وتمت محاكمة المشتبه به الإسرائيلي ومن المرجح أن يتم طرده من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، إن "الأمر يعالج من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر، وهو على اتصال بأسرة المعتقل".

ووفقا لقناة i24News الإسرائيلية فأن مصر، وخاصة سيناء، تعتبر وجهة شهيرة للإسرائيليين الذين يذهبون إلى هناك بأعداد كبيرة كل عام.