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السودان.. قتلى في الخرطوم و"الدعم السريع" يجنّد القُصّر

21
AUGUST
2023
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بعد مرور أكثر من 126 يوما على اندلاع القتال، تتواصل العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موقعة المزيد من المدنيين، في العديد من المناطق بالسودان.
 
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان:
 
• تمكنت قواتنا بمنطقة الشجرة العسكرية، جنوب الخرطوم، من إفشال عدد من المحاولات من قبل المليشيا المتمردة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة.
• تم تكبيد قوات الدعم السريع خسائر شملت مئات القتلى والجرحى وتدمير 5 مدرعات ودبابة تي 55 وعربتي مدفع مضاد طائرات ثنائي وعدد كبير جاري حصره من العربات القتالية، وتم الاستيلاء على 3 دبابات وعدد من العربات المسلحة.
• ملاحظة استخدام العدو أثناء الهجوم لعدد كبير من القٌصّر وصغار السن مما يضاف إلى انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني وسجله الحافل في جرائم الحرب.
• أطلق المتمردون أثناء هروبهم قذائف هاون تجاه منطقة السلمة (جنوب الخرطوم) مما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وعدد من الجرحى جاري حصرهم وهي عادة درجت عليها المليشيا المتمردة وتكررت بعدة مناطق، حيث قامت بقصف منطقة كرري البلد (في الجزء الشمالي الغربي من ولاية الخرطوم) مما أدى الى استشهاد امرأتين وإصابة 8 مواطنين.
• مجموعات العمليات الخاصة تواصل عملياتها بمنطقة العاصمة المركزية ومستمرة في تكبيد المتمردين خسائر كبيرة.
 
اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أم درمان
 
- أفادت مصادر سودانية بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأحياء المُحيطة بسلاح المهندسين بأم درمان.
- دوت أصوات انفجارات القصف المدفعي بوسط وشمال الخرطوم بحري.
- تصاعدت أعمدة الدخان بأحياء وسط وجنوب الخرطوم بالقرب من محيط سلاح المدرعات جراء الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي المتبادل.
- في الأثناء قامت قوات الدعم السريع بإطلاق مضادات الطائرات الأرضية على طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني بشرق وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم، التي شهدت انفجارات عنيفة منذ الصباح الباكر.
- كانت تقارير أفادت أمس السبت بأن مسيرات تتبع للجيش السوداني قصفت أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرق العاصمة الخرطوم.
- وفقا لمصدر عسكري استهدف الجيش السوداني مواقع للدعم السريع قرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم بطائرات مسيرة.
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