لندن تثمّن دور الرياض في البحث عن «حل أوكراني»

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أبدى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تقديره للدور «المؤثر» الذي تلعبه السعودية للإسهام بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني.

جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي تلقّاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أمس الخميس، من رئيس الوزراء البريطاني، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار، ويدفع بحلٍّ سياسي للأزمة الأوكرانية الروسية.