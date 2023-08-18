السعودية وإيران... تعزيز التعاون والأمن الإقليمي

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عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات رسمية، في الرياض، أمس الخميس، شددا خلالها على إطلاق مرحلة جديدة بين البلدين تتسم بتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وكذا الأمن الإقليمي.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الخارجية السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة. وعدّ الوزير السعودي استئناف بعثات البلدين أعمالها، ومباشرة السفيرين مهامهما خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أكد حرص الرياض على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية.

بدوره، كشف الوزير عبداللهيان قبول الرئيس الإيراني الدعوة التي وجهها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لزيارة السعودية، مؤكداً أنه سيقوم بها «في الوقت المناسب».

وأوضح أن المحادثات وتبادل الوفود بين البلدين في الفترة المقبلة ستضع الأرضية لاجتماع القادة.

كما وصف وزير الخارجية الإيراني المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي بـ«المثمرة والهامة»، وأشار إلى أنه طرح على الوزير السعودي فكرة الحوار والتعاون الإقليمي، وهي الفكرة التي سبق وطرحها على المسؤولين ورؤساء دول الخليج العربي.