بوتين ورئيسي يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، تناولا خلاله عدداً من القضايا التي تهم البلدين.

وأعلن الكرملين، أنه تم التأكيد خلال المحادثة، على نية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.

ووفقاً للكرملين فإن «الرئيس الإيراني، أعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو (حزيران) محاولة التمرد الفاشلة لمجموعة فاغنر».

وأضاف أنه «تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات القائمة في مجال التجارة والطاقة والنقل... وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين البلدين».

وكانت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت ، في وقت سابق، عن استمرار العمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون بين موسكو وطهران.